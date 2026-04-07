Подмосковные компании представили продукцию на международной выставке в Монголии

Международная выставка Agro Expo прошла в Улан-Баторе с 3 по 5 апреля. Это важное событие в сфере сельского хозяйства. В мероприятии приняли участие подмосковные производители.

Как рассказали в областном Минсельхозпроде, мероприятие послужило связующим звеном между производителями и покупателями.

Для предприятий Подмосковья оно стало площадкой для демонстрации своих возможностей и установления новых деловых контактов.

В выставке участвовали производитель кормов и ветеринарной продукции «Капитал-ПРОК» из Балашихи, разработчик и производитель ветеринарных препаратов НПК «Асконт+» из Серпухова, компания «Грин Дир» с семенами газонных трав из Дмитрова, люберецкая ГК «ВИК» с ветеринарными препаратами и одинцовская «ОБОРОНА».