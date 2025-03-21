Подмосковные компании представили продукцию на международной выставке Food Expo

В Красногорске завершилась международная выставка Food Expo — ключевое событие для ресторанного бизнеса и торговли. Крупные российские и зарубежные компании представили свои продукты, обменялись опытом и заключили партнерские соглашения.

Программа мероприятия включала форумы, переговоры, дегустации, мастер-классы и тематические выставки «Wine Expo», «Cheese Expo», «Mobil Expo» и «Horeca Expo». Стенды подмосковных производителей посетили заместитель министра сельского хозяйства Московской области Сергей Оганов и директор департамента Минпромторга России Никита Кузнецов. Особое внимание привлек фудтрак «Фермерский островок» — совместный проект компании «Мобитрак» и Корпорации МСП, созданный для продажи фермерских продуктов.

«Проект „Фермерский островок“ направлен на поддержку региональных локальных производителей — сыры, колбасы, молочная продукция, кондитерские изделия и много другое, свежее и натуральное, прямо с фермы к прилавку. Точки продаж представлены в крупных городских локациях с высокой проходимостью — четыре из них в Красногорске, в прошлом месяце открыли еще один в Видном», — отметил Оганов.

В выставке также приняли участие ведущие производители региона, включая «Мултон Партнерс» и «АБ ИнБев Эфес», «Первую зеленую компанию», «Щелковский МПК», «Деликатес Дичь» и другие предприятия.