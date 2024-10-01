Подмосковные компании поучаствуют в форуме «Сделано в России» 14 октября

Стала известна программа мероприятий Международного форума «Сделано в России», который пройдет в Конгресс-центре в Москве 14 октября. Участников ждут более 20 различных сессий с участием ведущих экспертов, а также мастер-классы.

По словам генерального директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, в этом году главной темой форума станет экономика российского экспорта в условиях многополярного мира.

«Участники смогут ознакомиться с анализом рынков, оценкой экспортного потенциала и определением направлений для дальнейшего развития экспорта. Также будут обсуждены вопросы программы „Сделано в России“ и ее продвижения на международной арене, инфраструктуры внешнеэкономической деятельности», — рассказала Никишина.

Пленарная сессия «Карта российского экспорта. Маршрут построен» станет главным событием форума. На встрече участники обсудят актуальные возможности для масштабирования бизнеса российских экспортеров, меры поддержки при выходе на зарубежные рынки, а также расширение торгово-экономического сотрудничества.

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также управляющие малых и средних компаний.

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