Подмосковные компании поучаствовали в деловой выставке на Ближнем Востоке

Подмосковные компании приняли участие в 34-й международной строительной выставке в Эр-Рияде. Организовал мероприятие Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, регион представили шесть компаний на коллективном стенде.

Среди них производитель систем защиты от протечек воды из Мытищ, производитель термообработанных фасадных и террасных досок из Луховиц и другие.

Подмосковные предприниматели провели более тридцати встреч с потенциальными партнерами в рамках деловой выставки.

Кроме того, на полях форума участники обсудили двустороннее сотрудничество между саудовскими и подмосковными компаниями.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности профинансировал аренду выставочных площадей, регистрационные сборы, установку коллективного регионального стенда, а также помог найти и подобрать потенциальных иностранных покупателей и организовал техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.