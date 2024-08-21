Подмосковные компании получили 61 миллиард рублей льготных займов от ФРП России

Фонд развития промышленности России предоставил льготное финансирование более чем 150 проектам предприятий Московской области. Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева сообщила, что за все время сотрудничества подмосковные компании получили свыше 61 миллиарда рублей для реализации 153 проектов.

По ее словам, на данный момент по количеству поддержанных ФРП России проектов Московская область занимает первое место в стране. Суммарный объем инвестиций по ним превышает 100 миллиардов рублей, а реализация проектов позволит создать свыше четырех тысяч рабочих мест.

Почти половина поддержанных проектов уже реализована. Например, компания «Тонар» в Орехово-Зуеве начала производство осей для прицепов, ранее закупаемых в Европе, благодаря льготному займу в 300 млн рублей. Некоторые предприятия, такие как «Коломенский завод порошковой металлургии», получают займы ФРП РФ повторно, реализуя несколько проектов.

Напомним, что промышленные предприятия могут получать займы от ФРП РФ по ставкам 3% и 5% годовых через программы «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и другие. Также доступны займы от ФРП Подмосковья по ставкам от 0,5% до 5% годовых. Узнать подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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