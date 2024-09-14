Подмосковные компании погасили задолженность по аренде лесных земель на 12 млн рублей

Московская область занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе по поступлению доходов за использование лесов в федеральный бюджет. Несмотря на это, наблюдается рост задолженности по платежам.

Комлесхоз и ГКУ МО «Мособллес» принимают меры для снижения недоимки, включая заседания межведомственных комиссий с участием представителей государственных органов и арендаторов-должников.

Так, на недавнем совещании под руководством председателя Комитета лесного хозяйства Евгения Агулова привели к погашению задолженности на сумму 12,1 миллиона рублей, а также определили дальнейшие действия по взысканию долгов.

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