Подмосковные компании победили на Всероссийском конкурсе «Звезда качества России»

Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

Подмосковные компании победили на Всероссийском конкурсе товаров и услуг «Звезда качества России» по итогам 2023 года. Высшие награды получили три предприятия.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, в номинации «Производители матрасов» выиграла компания Mr.Mattress из городского округа Шатура, в номинации «Поставщики сантехнического оборудования» — ООО «Водоворот» из Балашихи, а  ООО «ЗеленГрад» из Сергиево-Посадского городского округа — в номинации «Производители молочной продукции».

В ведомстве отметили, что Всероссийский конкурс отечественных производителей товаров и услуг «Звезда качества России» провели уже в десятый раз. За это время в нем поучаствовали более тысячи предприятий из 68 регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фейк: Россия депортирует детей из новых регионов в рамках программы «Полезные каникулы»

Тополиный пух, жара, май! Как справиться с аллергией на белую «вату»

Награда от нациста. Карла III уличили в связях с эсэсовцем

Удар по столицам стран НАТО. Как Россия ответит на атаки Украины западным оружием

Спортивную программу ПМЭФ презентовали в Москве

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте