Подмосковные компании наладили экспорт в 43 страны за год

В 2024 году Фонд поддержки ВЭД Московской области помог 1,3 тысячи подмосковным компаниям выйти на экспорт в 43 страны, включая Палестину и Уганду. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Основные товары, которые экспортируются — товары народного потребления, машиностроительная продукция, текстильные изделия, продукция химической промышленности», — отметила Зиновьева.

За год малый и средний бизнес при поддержке фонда экспортировал товаров на 137 миллиона долларов. Так, компания «Пуль-Сар» заключила контракт с Угандой на 50 тысяч долларов на поставку медицинских средств, а «МедСил» договорилась о поставке силиконовых устройств в Палестину на 14 тысяч долларов.

Напомним, узнать больше о мерах поддержки для экспортеров можно на сайте фонда. Услуги для предпринимателей предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.