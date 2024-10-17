Подмосковные компании льготно получили свыше 200 земельных участков за 2 года

Подмосковные предприниматели получили 230 участков в аренду по программе «Земля за рубль» с момента ее запуска. На них реализуют проекты по импортозамещению.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, с 2022 года в программе приняла участие 171 компания. На полученных площадях они реализуют 176 проектов. В них вложат 124,5 миллиарда рублей.

«Реализация этих проектов позволит создать на территории региона 13,8 тысячи рабочих мест. Проекты инвесторов направлены на обеспечение импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе: медицина и фармацевтика, электроника, машиностроение и другие», — сказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

В Минимуществе региона добавили, что общая площадь предоставленных бизнесменам участков превысила 825 гектаров. Один из объектов получила компания «Изолятор — полимерные изоляторы и композиты», которая запустит производство компонентов для электрооборудования.

Подобрать подходящее место для реализации инвестпроекта предприниматели могут по ссылке.

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