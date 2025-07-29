Подмосковные аграрные компании пригласили на деловую миссию в Монголию

Подмосковных предпринимателей в агропромышленном секторе пригласили на бизнес-миссию в Монголию. Она пройдет с 22 по 24 сентября в Улан-Баторе.

Как рассказали в областном Минсельхозпроде, мероприятие направлено на создание эффективных условий для выхода на зарубежный рынок. Участники смогут представитьт свою продукцию, найти потенциальных партнеров и провести прямые деловые переговоры с ними.

Заявки на участие будут принимать по ссылке. Там же можно найти всю подробную информацию о поездки и контакты ответственного менеджера.

Фонд поддержки экспорта профинансирует расходы на поиск и подбор потенциальных покупателей, а также сопровождение переговоров.