Подмосковные коммунальщики устранили свыше 50 аварий в ДНР за месяц
Специалисты Коммунальных систем Московской области продолжают масштабную работу по восстановлению инженерных сетей в Новоазовском округе Донецкой Народной Республики. За минувший месяц бригады успешно устранили 54 аварии на водопроводных и канализационных магистралях.
Особое внимание уделили модернизации изношенных коммуникаций. Специалисты заменили более 300 метров водовода.
В микрорайоне Еланчик это позволило подключить к центральному водоснабжению 50 местных жителей. В ходе работ коммунальщики установили пять современных соединительных муфт, значительно повышающих надежность системы.
Кроме того, они заменили 9,5 метра труб на водоподъемной колонне, обновили насосное оборудование и выполнили профилактику запорной арматуры.
В мае в Новоазовском округе специалисты ликвидировали 21 аварию на водопроводных сетях и восстановили работу 25 участков канализационных коллекторов.
Сейчас они продолжают капитальный ремонт стратегически важных объектов — водозаборного узла и станции биологической очистки сточных вод.