Подмосковные коммунальщики устранили еще 13 нарушений на сетях водоснабжения в ДНР

Подмосковные специалисты устранили 13 технологических нарушений на инженерных коммуникациях в Новоазовском муниципальном округе ДНР за неделю. Они провели работы на водопроводных и канализационных сетях.

Как сообщили в МинЖКХ Подмосковья, специалисты устранили девять нарушений на сетях водоснабжения и переложили 3,5 метра водопровода. Кроме того, они восстановили проходимость четырех участков канализационной системы, а также заменили запорную арматуру в колодце.

«Сотрудники предприятия оперативно реагируют и устраняют технологические инциденты, а также продолжают реализовывать проекты по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения в рамках мероприятий по оказанию помощи подшефному региону», — отметили в министерстве.