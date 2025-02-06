Подмосковные коммунальщики устранили 8 утечек в трубопроводах ДНР за неделю

Сотрудники предприятия «Коммунальные системы Московской области» за неделю устранили 13 поломок на водопроводных и канализационных сетях ДНР. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Аварийно-восстановительные бригады ликвидировали восемь утечек на сетях водоснабжения, в том числе заменили один пожарный гидрант. Кроме того, они восстановили проходимость канализационной системы на пяти участках и заменили аварийную часть пятиметрового коллектора.
ГУП МО «КС МО» помогает не только устранять аварии на объектах коммунальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики, но также содействует в проведении капитального ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.
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