Подмосковные коммунальщики устранили 8 утечек в трубопроводах ДНР за неделю

Сотрудники предприятия «Коммунальные системы Московской области» за неделю устранили 13 поломок на водопроводных и канализационных сетях ДНР. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Аварийно-восстановительные бригады ликвидировали восемь утечек на сетях водоснабжения, в том числе заменили один пожарный гидрант. Кроме того, они восстановили проходимость канализационной системы на пяти участках и заменили аварийную часть пятиметрового коллектора.

ГУП МО «КС МО» помогает не только устранять аварии на объектах коммунальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики, но также содействует в проведении капитального ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.