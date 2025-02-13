Подмосковные коммунальщики устранили 5 утечек в трубопроводах ДНР за неделю

Сотрудники предприятия «Коммунальные системы Московской области» за неделю устранили 12 поломок на водопроводных и канализационных сетях Новоазовска в ДНР.

Специалисты ликвидировали пять утечек, в том числе отремонтировали водопроводный колодец. Кроме того, они восстановили проходимость на семи участках канализационной системы.

Рабочие оперативно реагируют на технологические инциденты в ДНР. Также они проводят в подшефном регионе капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения.