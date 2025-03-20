Подмосковные коммунальщики устранили 13 аварий в ДНР за неделю

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Специалисты из Подмосковья продолжают ремонтировать инженерные коммуникации в ДНР. За неделю рабочие устранили 13 технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях Новоазовского округа.

Сотрудники предприятия «Коммунальные системы Московской области» восстановили проходимость пяти участков канализационной системы, отремонтировали напорный коллектор, переложили 30 метров аварийного отрезка водовода и выполнили другие работы.

Подмосковные специалисты также проводят капитальный ремонт коммуникаций в Донецкой Народной Республике.

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