Подмосковные коммунальщики провели 70 оперативных работ за выходные

За прошедшие выходные сотрудники Мособлводоканала провели в округах Подмосковья 70 комплексно-восстановительных мероприятий. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Так, 12 и 13 июля коммунальщики восстановили проходимость более чем на 50 участках канализаций в пяти округах. Также специалисты провели 18 различных работ: из них 10 в водоснабжении и восемь в водоотведении.

Они прочистили оборудование на насосных станциях в Шатуре, Лосино-Петровском, Рошали, селах Пышлицы и Белое Озеро.

Помимо этого, работники Мособлводоканала заменили оборудование, промыли канализации и проверили станции временной перекачки стоков.