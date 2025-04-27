Подмосковные коммунальщики приняли участие во всероссийском субботнике

Месяц чистоты и благоустройства завершился всероссийским субботником. Его участниками стали 1623 сотрудника коммунальных систем региона. Они привели в порядок водозаборные узлы, очистные сооружения и насосные станции. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Кроме того, работники убрали улицы в Электростали, Шатуре, Егорьевске, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Лосино-Петровском и Богородском округах.

Сотрудники собрали сухую траву, ветки и другой мусор, опилили кустарники и деревья, отремонтировали и покрасили ограждения, а также обустроили клумбы и газоны.