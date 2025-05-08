Подмосковные коммунальщики отремонтировали водоводы в Новоазовском округе ДНР

Фото: Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты коммунальной системы Московской области исправили 11 нарушений на водопроводных и канализационных сетях в Новоазовском округе ДНР. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

За первую неделю мая мастера заменили 80 метров водовода, установили соединительные муфты, восстановили проходимость на пяти участках канализации и провели ревизию оборудования на насосных станциях.

В МинЖКХ МО отмечают, что помимо оперативных работ, коммунальная служба Подмосковья продолжает капитальный ремонт инфраструктуры округа.

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