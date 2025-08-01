Подмосковные коммунальщики обновили более 370 метров сетей водоснабжения в ДНР

Специалисты подмосковного «Мособлводоканала» провели 78 работ по улучшению водопроводов в Новоазовске и селе Безыменное в ДНР. За месяц коммунальщики заменили более 370 метров сетей, сообщили в МинЖКХ МО.

Ремонт проводили на семи участках, там обновляли трубы различного диаметра.

Всего за июль выполнили 26 работ на сетях холодного водоснабжения и восстановили проходимость 24 участков самотечной канализации. Также были заменены насосы на станциях № 2 и №4 в поселке Седово.

Сейчас рабочие приступили к модернизации самотечного коллектора на улице 50 лет СССР в Новоазовске.

В МинЖКХ Подмосковья дополнили, что также в округе республики ведется капремонт водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки.