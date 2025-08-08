Подмосковные коммунальщики обновили 77 метров сетей водоснабжения в ДНР за неделю

Специалисты «Мособлводоканала» продолжают работу в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они заменили 77,2 метра сетей водоснабжения.
Рабочие частично модернизировали изношенный самотечный коллектор на улице 50 лет СССР в Новоазовске и два участков водовода длиной 22 и 25 метров.
Сотрудники «Мособлводоканала» за семь дней также отремонтировали 11 участков сетей водоснабжения, провели ревизию запорной арматуры, восстановили проходимость девяти участков канализационной системы и очистили приемные колодцы на канализационной насосной станции.
Параллельно специалисты продолжают проведение капитального ремонта ключевых объектов инфраструктуры в подшефном регионе — водозаборного узла и станции биологической очистки сточных вод.
