Подмосковные коммунальщики обновили 30 метров водовода в поселке Безыменном

Сотрудники коммунальных служб Подмосковья выполнили комплекс работ по восстановлению водопроводных и канализационных сетей в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. В поселке Безыменное на Торговой улице заменили 30-метровый участок водовода диаметром 63 миллиметра.

Кроме того, специалисты обновили глубинный насос в скважине в селе Холодное, что повысит качество водоснабжения местных жителей.

На прошлой неделе аварийные бригады «Мособлводоканала» также восстановили проходимость семи участков канализационных сетей, очистили приемные колодцы канализационной насосной станции, а также провели техническую ревизию насосного оборудования на канализационной насосной станции в поселке городского типа Седово.

Параллельно в Новоазовском округе продолжаются работы по капитальному ремонту водозаборного узла и станции биологической очистки сточных вод.