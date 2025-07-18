Подмосковные коммунальщики обновили 30 метров водовода в поселке Безыменном

Сотрудники коммунальных служб Подмосковья выполнили комплекс работ по восстановлению водопроводных и канализационных сетей в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. В поселке Безыменное на Торговой улице заменили 30-метровый участок водовода диаметром 63 миллиметра.
Кроме того, специалисты обновили глубинный насос в скважине в селе Холодное, что повысит качество водоснабжения местных жителей.
На прошлой неделе аварийные бригады «Мособлводоканала» также восстановили проходимость семи участков канализационных сетей, очистили приемные колодцы канализационной насосной станции, а также провели техническую ревизию насосного оборудования на канализационной насосной станции в поселке городского типа Седово.
Параллельно в Новоазовском округе продолжаются работы по капитальному ремонту водозаборного узла и станции биологической очистки сточных вод.
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