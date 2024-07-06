Подмосковные коммунальщики ликвидировали последствия непогоды

Мощный ураган обрушился на Подмосковье, сопровождаемый обильным ливнем, грозой и градом, а также шквалистым ветром с порывами до 20-25 м/с. При этом коммунальные службы региона успешно справились с последствиями непогоды.

В некоторых районах фиксировались сообщения о смерчах. За несколько часов в регионе выпало до 60% месячной нормы осадков, преимущественно на северо-западе Подмосковья. Министерство ЖКХ Московской области совместно с муниципальными аварийно-восстановительными службами и управляющими компаниями были приведены в режим повышенной готовности.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, специалисты работали в усиленном режиме с целью минимизировать неудобства для жителей Подмосковья. Несмотря на сильный ураган, жизненно важные объекты коммунальной инфраструктуры остались невредимыми. Кратковременные перебои были оперативно устранены специалистами аварийно-восстановительных служб в установленные сроки.

«На данный момент работы по устранению последствий урагана завершены, и продолжается мониторинг состояния объектов ЖКХ, чтобы оперативно реагировать на возможные новые угрозы», — добавил Велиховский.