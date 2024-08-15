Подмосковные коммунальщики доставили в Курск гумпомощь и оборудование

Эта помощь адресована жителям Курской области, которые были эвакуированы с территорий, где в настоящее время проводятся контртеррористические операции. Вместе с гуманитарной помощью в Курск отправилась колонна специализированной техники, предназначенной для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. В ближайшие дни планируется также отправка второй партии мобильного оборудования, чтобы улучшить поддержку пострадавшему региону.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что поддержка жителей Курской области в это трудное время остается приоритетом. Он сообщил о том, что сделано все необходимое для оперативной доставки гуманитарной помощи и специализированного оборудования. Кроме того, сейчас готовится вторая партия груза.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».