Подмосковные коммунальщики доставили в Курск гумпомощь и оборудование

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы МОС АВС организовали доставку первой партии гуманитарной помощи и специализированной техники в Курск. Груз включает продукты питания, средства гигиены, одеяла и матрацы, собранные подведомственными МинЖКХ Московской области организациями.

Эта помощь адресована жителям Курской области, которые были эвакуированы с территорий, где в настоящее время проводятся контртеррористические операции. Вместе с гуманитарной помощью в Курск отправилась колонна специализированной техники, предназначенной для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. В ближайшие дни планируется также отправка второй партии мобильного оборудования, чтобы улучшить поддержку пострадавшему региону.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что поддержка жителей Курской области в это трудное время остается приоритетом. Он сообщил о том, что сделано все необходимое для оперативной доставки гуманитарной помощи и специализированного оборудования. Кроме того, сейчас готовится вторая партия груза.

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