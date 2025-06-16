Подмосковные коммунальные службы обновили еще 6 метров водовода в ДНР

Подмосковные специалисты заменили шесть метров магистрального водопровода в Новоазовском округе ДНР. Сейчас работники продолжают подготовку, чтобы отремонтировать еще 200 метров. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.
За прошедшую неделю бригады провели техническое обслуживание на 15 участках сетей: устранили девять утечек, восстановили проходимость шести канализационных частей.
Также коммунальщики продолжили капремонт на водозаборном узле и станции биологической очистки округа.
В ведомстве напомнили, что эти меры оказывают поддержку ЖКХ подшефного региона.
В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты
За ночь силы ПВО сбили 147 дронов над Россией
Представители США и Ирана могут встретиться
При пожаре в Подмосковье погибли пять человек
Два человека пострадали при пожаре в Москве
Ограничения отменили в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте