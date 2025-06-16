Подмосковные коммунальные службы обновили еще 6 метров водовода в ДНР

Подмосковные специалисты заменили шесть метров магистрального водопровода в Новоазовском округе ДНР. Сейчас работники продолжают подготовку, чтобы отремонтировать еще 200 метров. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

За прошедшую неделю бригады провели техническое обслуживание на 15 участках сетей: устранили девять утечек, восстановили проходимость шести канализационных частей.

Также коммунальщики продолжили капремонт на водозаборном узле и станции биологической очистки округа.

В ведомстве напомнили, что эти меры оказывают поддержку ЖКХ подшефного региона.