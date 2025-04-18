Подмосковные коммунальные службы обновили более 30 метров водовода в ДНР

Представители ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» оперативно устранили 12 аварий на водопроводных и канализационных сетях в Новоазовском округе ДНР. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.
Подмосковные бригады заменили участок водопровода длиной 31 метр, 25 из которых прошли под дорогой, а также установили восемь соединительных муфт. Специалисты также прочистили пять участков самотечных канализационных сетей и проверили работу обратного клапана на канализационно-насосной станции в Новоазовске.
Работы организовали в рамках помощи региону. Сейчас специалисты из Подмосковья продолжают капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры.
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