Подмосковные коммунальные службы обновили более 30 метров водовода в ДНР

Представители ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» оперативно устранили 12 аварий на водопроводных и канализационных сетях в Новоазовском округе ДНР. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Подмосковные бригады заменили участок водопровода длиной 31 метр, 25 из которых прошли под дорогой, а также установили восемь соединительных муфт. Специалисты также прочистили пять участков самотечных канализационных сетей и проверили работу обратного клапана на канализационно-насосной станции в Новоазовске.

Работы организовали в рамках помощи региону. Сейчас специалисты из Подмосковья продолжают капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры.