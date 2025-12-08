Подмосковные команды выступят в финале международного турнира «Битва роботов»

Последний этап международного чемпионата «Битва роботов» пройдет в Москве 13 декабря. По итогам отборочных туров в финал вышли три команды из Подмосковья.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области уточнили, что регион в номинации до 110 килограммов представит коллектив SOLARBOT из Балашихи с роботом «Phoenix».

В категории мини-роботов до полутора килограммов выступят 2ФМ из Фрязина с машиной «PinkPong 2» и SOLARBOT из Балашихи с роботом «PiP».

Свое мастерство в финале покажут более 30 команд из 10 российских регионов и шести стран мира.

Состязания проведут на территории кинопарка «Москино».

Трансляция будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.