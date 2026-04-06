Подмосковные команды вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

В финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» от Московской области вышли четыре семьи. Финалистов определили по итогам интеллектуальных, спортивных и творческих испытаний, посвященных теме «Быть семьей».

Чтобы попасть в финал, каждая семья прошла череду отборочных туров, в которых по всей стране участвовали почти две сотни ячеек общества. Претенденты на победу будут бороться на приз в размере пяти миллионов рублей на улучшение своих жилищных условий.

Одной из прошедших в финал семей стала команда из Истры: папа, мама и трое детей. Все очень творческие: рисуют, играют на барабанах или аккордеоне, любят большой теннис и даже увлекаются мотокроссом.

Они участвуют в конкурсе уже во второй раз. В первую попытку для попадания в тридцатку счастливчиков не хватило всего балла. Однако, несмотря на это, впечатления остались положительные.

«Соперники были классные. На самом деле приятно, когда вокруг концентрат классных людей, и ты чувствуешь себя комфортно. В итоге у нас даже появились друзья», — рассказал отец семейства Иван.

Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для участия во втором сезоне зарегистрировались больше 720 тысяч человек со всех регионов России, а также их родственники в 82 странах. Итоги подведут летом: 8 июля, в День семьи, любви и верности, 60 самых сплоченных и творческих семей получат по пять миллионов рублей.