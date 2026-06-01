Команды Подмосковья завоевала первые награды на спартакиаде школьных спортклубов

С 28 мая по 17 июня в детском центре «Смена» проходит Всероссийский этап спартакиады школьных спортивных клубов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Московскую область представляют команды двух школьных спортивных клубов: «Старт» из школы №19 городского округа Коломна и «Олимп» из школы №9 городского округа Егорьевск.

В программу финального этапа включены соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, спортивному многоборью, мини-футболу, шашкам и спортивному ориентированию.

По итогам соревнований в дисциплине «Шашки» команда «Старт» стала победителем, а команда «Олимп» завоевала бронзовые награды.

«Наши ребята достойно представляют Подмосковье на всероссийском уровне», — подчеркнули в пресс-службе Министерства образования Московской области. Победа в шашках и бронзовые награды — это результат регулярных тренировок и поддержки педагогов.