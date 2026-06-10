Подмосковье выиграло медали на всероссийской спартакиаде школьных клубов

В детском центре «Смена» с 28 мая по 17 июня проходит Всероссийская спартакиада школьных спортивных клубов 2025/2026 учебного года для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Команды из Московской области показывают высокие результаты и занимают призовые места, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Школьный спортивный клуб «Старт» из школы №19 городского округа Коломна одержал победу в соревнованиях по шашкам и занял третье место в общекомандном первенстве. ШСК «Олимп» школы №9 городского округа Егорьевск стал бронзовым призером по шашкам и завоевал победу в соревнованиях по легкой атлетике, заняв второе место в общекомандном зачете.

Мероприятие собрало команды из разных регионов страны. Программа спартакиады включает соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, спортивному многоборью, мини-футболу, шашкам и спортивному ориентированию.