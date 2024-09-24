Подмосковные команды стали призерами всероссийского турнира по киле

Команды «Раменские борцы» и «Наш дом» заняли призовые места на X Всероссийском любительском турнире по киле «Богатырская сеча». Представители Московской области завоевали серебряную и бронзовую медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В турнире участвовали девять команд, среди которых впервые выступил профессиональный регбийный клуб «Химик» из Нижегородской области. Московскую область представляли «Раменские борцы» из Раменского и «Наш дом» из Люберец.

В матче за третье место команда из Люберец победила «Уральских витязей» из Свердловской области, а представители Раменского округа в финале уступили профессионалам из Нижнего Новгорода.

Стоит отметить, что «Раменские борцы» — трехкратные, а «Наш дом» — четырехкратные победители этих соревнований. В этот раз турнир проходил в Москве на стадионе «Первомайский» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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