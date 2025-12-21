Две подмосковные команды стали победителями чемпионата России по регби на снегу. Об этом сообщили в Минспорте региона.

В решающем матче мужских соревнований команда «ВВА-Подмосковье» из Монина обыграла представителей Калининграда «Балтийский Шторм». Третье место занял «Химик» из Нижегородской области.

В Минспорте Московской области отметили, что спортсмены прошли все этапы чемпионата без поражений. Лучшим игроком в составе команды признан Александр Казаков.

В женских соревнованиях первое место занял тот же клуб. В финале прошло подмосковное дерби — с представительницами Монина встретились щелковские спортсменки, игра завершилась в пользу «ВВА-Подмосковье». Бронзу завоевала сборная Санкт-Петербурга. Лучшим игроком стала регбистка из Монина Полина Иконникова.

Еще одну спортсменку «ВВА-Подмосковье» — Алену Ананьеву — удостоили звания лучшего молодого игрока по итогам 2025 года. Она стала обладательницей серебряных медалей четырех престижных российских турниров и завоевала золото на летней Спартакиаде молодежи. Также девушка является лучшим бомбардиром Магнит Чемпионата России по регби-7.

В Минспорте Подмосковья напомнили, что чемпионат России по регби на снегу среди мужских и женских команд прошел 20 декабря в Зеленограде. Соревнования были организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».