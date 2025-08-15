Подмосковные команды примут участие в международном конкурсе по робототехнике

Первый этап ежегодных международных соревнований «Битва роботов» пройдет 23 августа. В предстоящей встрече примут участие 28 команд — из них три из Подмосковья, сообщили в Мингосуправления региона.

В категории до 110 килограммов заявлена сборная Concrete Mixer из Одинцова с роботом «Гусь». В спарринге до 1,5 килограмма будут бороться две команды из Фрязина — «2ФМ» со своим изобретением PinkPong 2 и «2ФМ2» вместе с GreenPong.

Соревнования пройдут во Дворце спорта «Молот» в Перми. На следующих этапах встретятся остальные команды из турнирной сетки. Победители получат место в полуфинале.

Трансляция чемпионата будет доступна по ссылке.