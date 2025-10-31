Подмосковные команды примут участие в четвертом этапе «Битвы роботов»
Две подмосковные команды примут участие в четвертом отборочном этапе чемпионата «Битва роботов». Он пройдет 1 ноября в Екатеринбурге.
Как рассказали в региональном Мингосуправления, на арену выйдут команды SOLARBOT из Балашихи с роботом Phoenix и «Феникс» из Раменского с «Первопроходцем».
Всего в четвертом этапе будут соревноваться 28 команд из России, Белоруссии, Индии и Китая. Состязания пройдут в дисциплинах «Битва роботов» до 110 килограммов и «Битва мини‑роботов» до 1,5 килограмма.
Прямая трансляция чемпионата будет доступна по ссылке.
Чемпионат «Битва роботов» дает возможность инженерным командам посоревноваться в проектировании и сражении роботов.