Подмосковные команды победили в двух турнирах по регби-7 | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 16:16 Подмосковные команды победили в двух турнирах по регби-7 Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковная сборная выиграла «Весенний Кубок» по регби-7 среди девушек U-18, а спортсменки из Долгопрудного завоевали первое место на межрегиональном турнире «Весенний турнир ЦФО и СЗФО» среди девочек U-15. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Как пояснили в ведомстве, во Всероссийских соревнованиях и межрегиональном турнире состязались 14 команд разных возрастов. Подмосковная сборная стала сильнейшей среди четырех участников «Весеннего Кубка».

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Победительницы «Весеннего Кубка» представят Подмосковье в третьем этапе XII летней Спартакиады учащихся России 2024 года, который пройдет с 11 по 14 июля в Краснодаре.

Всероссийские соревнования «Весенний Кубок» среди девушек до 18 лет и межрегиональный турнир «Весенний турнир ЦФО и СЗФО» среди девочек до 15 лет проходили с 26 по 28 апреля в Долгопрудном.

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