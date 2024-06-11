Подмосковные команды победили на соревнованиях по конному спорту

Подмосковные команды выиграли первое и второе места на всероссийских соревнованиях по конному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире также приняли участие наездники из Калужской, Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Владислав Пронский, Юлия Полякова, Юлия Мартьянова и Владислав Колосов стали лучшими во всех дисциплинах по паралимпийской выездке.

Подмосковные спортсмены выступали в категориях «личный приз», «командный приз» и в произвольной программе.

Турнир прошел с 1 по 8 июня в подмосковной деревне Богданихе в конноспортивном комплексе «Виват, Россия!»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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