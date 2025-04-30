Подмосковные команды победили на Кубке России по хоккею на траве

Мужской и женский клубы «Динамо-Электросталь» стали победителями Кубка России по хоккею на траве среди мужских и женских команд. Турнир прошел в Казани с 24 по 29 апреля.

Как сообщили в региональном Минспорте, женская команда одержала победу над белорусским «Минском» в финале со счетом 4:3. Бронзу завоевал казанский «Динамо-Ак Барс».

Мужской клуб «Динамо-Электросталь» в финале встретился с казанским «Динамо-Ак Барс». Основное время завершилось со счетом 3:3, а в серии буллитов сильнее оказались подмосковные спортсмены.

Лучшими игроками турнира признаны Марат Хайруллин и Алина Халимова. Михаил Проскуряков стал лучшим полузащитником, а Диана Батюкова — лучшим нападающим.

Соревнования прошли в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».