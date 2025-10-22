Подмосковные коллективы вышли в финал всероссийского хорового фестиваля

В конкурсных прослушиваниях регионального тура приняли участие 20 коллективов из Москвы, а также Московской, Белгородской, Костромской, Смоленской, Владимирской, Тамбовской, Тульской и Тверской областей.

Выступления подмосковных хоров получили высокую профессиональную оценку жюри, которое возглавлял член президиума Всероссийского хорового общества, доцент Академии хорового искусства имени В. С. Попова Алексей Петров.

Среди профессиональных и учебных хоровых коллективов лауреатами стали: Детская хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна», концертный хор Детской хоровой школы имени А. В. Свешникова в Коломне, образцовый коллектив Старший хор «Рассвет» Детской школы искусств имени Г. В. Свиридова в Балашихе, юношеский вокально-хоровой ансамбль Московского областного базового музыкального колледжа имени имени А. Н. Скрябина в Электростали, а также женский вокально-хоровой ансамбль отдела «Хоровое дирижирование» Московского губернского колледжа искусств в Химках, хор девушек 1-го Московского областного музыкального колледжа в Коломне и женский хор «Жемчужина» Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева в Пушкинском округе.

В номинации любительских хоровых коллективов победу одержали коллективы из Раменского и Дмитровского округов, а также из Подольска.

Финальные выступления в рамках фестиваля запланированы на ноябрь–декабрь 2025 года.