Подмосковные колледжи стали призерами всероссийского образовательного конкурса

Завершилось подведение итогов всероссийского конкурса «Победе посвящаю!», направленного на выявление и распространения лучших гражданско-патриотических образовательных практик. Призерами стали шесть проектов из пяти колледжей Подмосковья.

В этом году конкурс приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной. Московская область представила 15 образовательных проектов и вышла в финал.

«Этот результат отражает высокий уровень работы педагогов региона, которые активно сохраняют память о героях Великой Отечественной войны», — пояснила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В номинации «Музейная педагогика» призерами стали Ольга Сальковская и Ольга Кузнецова, которые представляли Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина.

Екатерина Алексеева из Автомобильно-дорожного колледжа города Бронницы и Ирина Шептухина из колледжа «Подмосковье» получили награду в категории «Педагогическое сопровождение студенческих объединений».

Представители Раменского колледжа Елена Скоробогатова, Александр Примакин и Галина Кетова, а также Любовь Янбекова из Дмитровского техникума победили в номинации «Познание».

В общей сложности жюри рассмотрело 524 образовательные практики из 79 субъектов России.