Подмосковные клубы примут участие в Кубке России по мини-футболу 8×8

Четыре подмосковные команды — «Домодедово», «Комбинат», «Розгруз» и «СОБР» примут участие в Кубке России по мини-футболу в формате 8×8. Турнир пройдет с 30 апреля по 4 мая в Лужниках, на полях № 3 и № 4. Всего на соревнованиях выступят 48 сильнейших команд из 25 регионов страны.

Команды сыграют в группах по три. Победители выйдут в плей-офф, а те, кто займет вторые и третьи места, сразятся в стыковых матчах. Финальные игры, включая матч за третье место и полуфиналы, пройдут 4 мая. В этот же день запланирован гала-матч с участием известных футболистов, медиаигроков и лучших участников турнира.

В 2025 году турнир приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены выйдут на поле в форме со специальными шевронами, пройдут памятные акции, будет выставка ретро-автомобилей, полевая кухня и многое другое. Следить за играми можно будет на цифровой платформе.

Напомним, Кубок России пройдет по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».