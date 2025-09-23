Подмосковные кикбоксеры выиграли 5 медалей на Кубке мира в Минске

Подмосковные спортсмены в составе сборной России выиграли пять медалей на Кубке мира по кикбоксингу по версии WKF. Они завоевали два золота, одно серебро и две бронзы.

Как рассказали в региональном Минспорте, Анна Черняева из Долгопрудного стала лучше в дисциплине «К-1». Ее землячка Юлия Куценко получила серебро в «лоу-кике». В этой же категории победителем сразу Борис Шикунов из Подольска.

Бронзу выиграли Андрей Гросул из Истры и Ростислав Варнавский из Мытищ.

Соревнования проходили с 15 по 21 сентября в Минске. В них участвовали более 600 спортсменов из 24 стран. Россию представили 85 бойцов.

В результате сборная страны заняла второе общекомандное место, получив 45 золотых, 26 серебряных и 20 бронзовых наград.