Подмосковные кикбоксеры выиграли 18 медалей на чемпионате России

Спортсмены Московской области успешно выступили на чемпионате России по кикбоксингу, проходившем в Каспийске. Команда региона завоевала 18 медалей: девять золотых, две серебряные и семь бронзовых.

По итогам соревнований сборная региона стала лучшей в общекомандном зачете в дисциплине «лоу-кик» и заняла третье место в «поинтфайтинге». Этот результат стал самым успешным за всю историю участия региона в чемпионате страны.

Подмосковье представляли 22 кикбоксера. Чемпионами России стали Маргарита Пучкова и Юрий Спирин из Лосино-Петровского, Ростислав Варнавский из Мытищ, Александр Росихин из Коломны, Борис Шикунов из Подольска, Михаил Харюк и Иван Овсиенко из Истры, а также Анна Черняева из Долгопрудного.

Серебряные медали выиграли Никита Морозов из Красногорска и Захар Лапенков из Жуковского. Бронзовыми призерами стали Андрей Гросул, Родион Киминчижии, Алишер Юлдашев, Полина Барабаш, Юлия Куценко, Анталья Элехайзер и Кирилл Феоктистов.

В чемпионате приняли участие более 650 спортсменов из 60 регионов России. Соревнования проходили во всех основных дисциплинах кикбоксинга в рамках федеральной программы «Спорт России».