Подмосковные кикбоксеры проведут матч со спортсменами из ЛНР и ДНР 29 ноября

В Истре 29 ноября пройдет матчевая встреча между командами новых территорий и сборной Московской области по кикбоксингу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья. В ведомстве отметили, что спортсмены Луганской и Донецкой народных республик впервые выйдут на ринг против подмосковных кикбоксеров в формате товарищеского турнира.

Поединки запланированы в двух дисциплинах — «фулл-контакт» и «лоу-кик». Всего состоится семь боев. На ринг выйдут 14 юношей и девушек до 18 лет, которые выступят по любительским правилам.

Матчевая встреча станет частью чемпионата и первенства Подмосковья по кикбоксингу. Турнир пройдет с 28 по 30 ноября в спортивном комплексе «Арена-Истра» и объединяет около 400 участников. Соревнования организовали по федеральной программе «Спорт России». В этом году турнир посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и участникам СВО.