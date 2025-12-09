Подмосковные керлингисты выиграли серебро на Кубке России

Сборная Московской области выиграла серебро Кубка России по керлингу среди мужских команд. В составе коллектива, представившего регион, выступили учащиеся Областного центра олимпийских видов спорта в Дмитрове.

Дмитрий Грецкий, Алексей Куликов, Кирилл Суровов и Илья Шишлов одержали шесть побед, что позволило им занять вторую ступень пьедестала.

Чемпионский титул завоевала сборная «Санкт-Петербург-2», а бронзовая награда досталась участникам из Краснодарского края.

Соревнования, которые проходили с 1 по 8 декабря в Краснодарском крае, собрали 16 команд из восьми регионов России. Их провели по государственной программе «Спорт России».