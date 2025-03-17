Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали 66 тысяч ЭКГ с начала года

Кардиологи в Подмосковье могут дистанционно расшифровывать ЭКГ. С начала года сотрудники кардиопульта областной скорой помощи провели более 66 тысяч таких процедур.

Специалисты дистанционно оценивают состояние пациента, после чего бригада может принять решение о госпитализации.

«Для пациентов с подозрением на инфаркт крайне важна оперативность, так как необходимо оказать им медицинскую помощь в максимально короткие сроки», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С января у 2,1 тысячи человек при помощи дистанционной расшифровки ЭКГ выявили острую сердечную патологию, которая требовала срочной медицинской эвакуации.

Кардиопульт функционирует в Подмосковье благодаря приобретению для областной станции скорой помощи устройств с функцией передачи данных.