Подмосковные каратисты завоевали две медали на Играх БРИКС

Подмосковные спортсмены выиграли серебряную и бронзовую медали на соревнованиях по каратэ международных Игр БРИКС в Казани. Турнир по этому виду спорта проходил 14 и 15 июня.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, призерами соревнований стали Варишан Бакиров с серебряной медалью и Константин Сутягин, завоевавший бронзу. Спортсмены сражались с соперниками в дисциплине «ката».

В ведомстве отметили, что в копилке подмосковных спортсменов уже 12 медалей — шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

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