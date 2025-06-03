Подмосковные каратисты выиграли 9 медалей в финале летней спартакиады молодежи
В Пензе с 30 мая по 1 июня состоялся финал шестой летней спартакиады молодежи России по карате. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях девять медалей.
Золотые награды получили Варишан Бакиров из Клина в дисциплине «ката», Ксения Белякова из Люберец в весовой категории 68 килограммов и Юлия Царева из Электростали в весовой категории 61 килограмм.
Серебро досталось Дарье Пугачевой из Наро-Фоминска и Елене Новичихиной из Клина.
Третье место заняли Тимофей Березкин из Наро-Фоминска, а также Полина Лаврова, Егор Маркин и Михаил Менкеев из Люберец.
В финале за призовые места сражались свыше 100 спортсменов из 28 регионов России.
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