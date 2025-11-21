Подмосковные каратисты выиграли 7 медалей на международных соревнованиях

Подмосковные спортсмены выступили на международных соревнованиях по каратэ Belarus Open. Они завоевали семь наград: два золота, два серебра и три бронзы.

Как рассказали в областном Минспорте, золото получили Игорь Борисов и Матвей Тимохин из Люберец. Серебряными призерами стали Виктория Климова и Елизавета Котельва из Воскресенска. А Руслан Нуралиев и Михаил Медведев выиграли бронзу. Третье место также занял Руслан Саядов.

Международные соревнования проходили в Минске с 14 по 16 ноября. В них участвовали более 700 спортсменов из девяти стран мира. Они соревновались в дисциплинах «ката» и «кумите» в пяти возрастных категориях.