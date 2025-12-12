Подмосковные каратисты выиграли 27 медалей на первенстве России

Сборная Московской области завоевала 27 медалей на первенстве России по каратэ среди юношей и девушек, а также юниоров и юниорок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В копилке команды 13 золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых наград.По итогам соревнований сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете.

Все спортсмены представляют областной Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта. Первенство России проходило в Нижнем Новгороде с 3 по 8 декабря 2025 года по федеральному проекту «Спорт России». В турнире приняли участие более двух тысяч спортсменов из 70 регионов страны.