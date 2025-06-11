Подмосковные кадеты приступили к летной практике на аэродроме Дракино

Кадеты школы-интерната с начальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина начали летную практику на аэродроме Дракино в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Возможность пройти летную практику — это мотивация к дальнейшему развитию и важный шаг на пути к профессиональному становлению. Поддержка таких программ — приоритетная задача региона, ведь за этими кадетами стоит будущее отечественной авиации», — отметили в пресс-службе ведомства.

Перед тем как сесть за штурвал, ребята прошли курс теории, сдали зачеты и совершили прыжки с парашютом. Теперь они переходят к следующему этапу — полетам на легком учебном самолете Eurostar под руководством опытных инструкторов. Всего практику пройдут 60 кадетов. Занятия будут проходить в четыре смены по 15 человек. Каждый из них проведет в воздухе не менее 8,5 часа, научится выполнять полеты по кругу, по маршруту, в зону, а также совершит зачетный вылет.

По окончании программы всем участникам выдадут летную характеристику с оценкой их начальных навыков пилотирования.