Подмосковные IT-специалисты получили свыше 7 тысяч льготных ипотечных кредитов

В Подмосковье свыше семи тысяч специалистов сферы информационных технологий за минувшие три года смогли приобрести собственное жилье, воспользовавшись государственной программой льготной ипотеки. За прием в штат высококвалифицированных сотрудников компаниям в регионе предоставляют гранты.

Эта мера позволила привлечь более 15 тысяч профессионалов.

«В свою очередь, работающие в регионе айтишники имеют право воспользоваться льготной ипотекой — федеральной мерой поддержки, благодаря которой больше семи тысяч сотрудников сферы высоких технологий смогли улучшить свои жилищные условия», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Программа предусматривает специальные условия для IT-специалистов, работающих в регионе. Граждане России в возрасте до 50 лет включительно могут получить кредит на приобретение жилья в Подмосковье по сниженной ставке — 6% годовых. Максимальная сумма займа достигает 18 миллионов рублей.

Для участия в программе необходимо соответствовать нескольким требованиям. Специалист должен работать в аккредитованной IT-компании, зарегистрированной в Подмосковье и пользующейся налоговыми льготами, причем трудоустройство должно сохраняться на протяжении всего срока кредитования.

Также установлен порог заработной платы — средний доход за последние три месяца должен составлять не менее 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

В случае смены места работы у заемщика есть шестимесячный период для трудоустройства в другую аккредитованную IT-компанию, что позволяет сохранить льготные условия кредитования.

Более подробную информацию о программе можно найти на официальном портале государственных услуг по ссылке.